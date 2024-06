"Palladino vuole Lindstrom alla Fiorentina, ma il Napoli non apre alla cessione. Per Gaetano invece…"

La Fiorentina si è interessata a Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli in forza al Cagliari nell'ultima parte della scorsa stagione. Ma non sembra essere l'unico giocatore del club che ha attirato le attenzioni della Viola.

“Alla Fiorentina piace Lindstrom, ma…”

Ecco le parole del direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: “Palladino vorrebbe Lindstrom con sé alla Fiorentina, piace molto. Il Napoli però fa muro a prescindere di fronte a richieste di cessione a titolo definitivo. Non apre a quella possibilità, a differenza di Ostigard o Gaetano con cui si può trattare. Marsiglia per Lindstrom? Se ne è parlato solo in vista di De Zerbi, che lo adora”.