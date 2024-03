Al Viola Park si rivede Christensen in campo. Kouame si è messo alle spalle la malaria, mentre Castrovilli...

La Fiorentina ha ripreso ieri la sua preparazione fisica al Viola Park, dopo la tragedia della scomparsa del dg Barone, in vista della gara che aspetta i viola al rientro della sosta nazionali contro il Milan prevista il 30 marzo al Franchi.

Occhio alle condizioni dei tre lungodegenti

In questi giorni saranno da monitorare le condizioni fisiche dei convalescenti, su tutti Dodo, Castrovilli e Kouame. Il brasiliano sembra il più avanti dei tre, essendosi anche fatto rivedere in campo. Kouame si è messo alle spalle la malaria, mentre per Castrovilli il recupero verso la piena forma sarà ancora lungo.

Intanto si rivede il portiere danese

Si è rivisto sul campo anche Oliver Christensen, portiere danese che è stato out dopo l'intervento al menisco a cui è stato sottoposto il 12 febbraio. L'obiettivo è di riavere anche lui al rientro in Serie A.