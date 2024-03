Un amministratore viola finora rimasto nell'ombra. Adesso sarà (anche) lui a supportare passo dopo passo Commisso a Firenze

Nel nuovo assetto societario della Fiorentina dopo la scomparsa di Joe Barone, un ruolo di maggiore importanza lo prenderà Mark Stephan, non tanto per il suo ruolo, che rimarrà quello di amministratore delegato, quanto per il supporto a Rocco Commisso.

Di fatto anche il potere di firma in mano rimane immutato, nonostante in questi anni sia rimasto nell’ombra e a metterci la faccia e l'ok definitivo sia sempre stato Barone. Stephan, però, non è stato un fantasma, visto che lavora con Commisso da ventotto anni e spesso lavora in presenza al Viola Park. Di fatto il controllo della Fiorentina è in una mano sua e in una di Rocco. Lo scrive La Nazione.