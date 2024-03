Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini si è espresso a Radio Bruno Toscana sulla scomparsa di Joe Barone: “Dobbiamo essere umani e capire che una persona importante della nostra comunità non c'è più. Per chi viveva a contattato e lavorava con lui è una tragedia. Barone era una figura centrale ed è impossibile pensare cosa succederà adesso. Credo si debba solo fare tutti qualcosa in più, come quando morì Astori. Ricordo che a quella tragedia seguirono sei vittorie di fila”.

“Spero che Commisso non venda la Fiorentina"

“I frutti del lavoro di Barone - ha aggiunto Bucciantini - si vedranno più avanti. Ha combattuto in Lega, ha fatto tanto per la Fiorentina e per il calcio italiano, ha costruito e gettato le basi. Se Commisso venderà la società non lo so, spero di no. In questi giorni ho visto un popolo intero stringersi intorno a lui, che da questo vicenda più uscire ancora più fiorentino”.

“Italiano adesso potrebbe anche restare”

Infine Bucciantini ha parlato di Vincenzo Italiano: “C'era una decisione già presa, che era quella di andare via al termine della stagione. Adesso, chiaramente, possono cambiare posizioni, sensazioni e sentimenti. Senza dubbio questo evento ha scosso anche il mister, magari in un momento in cui la Fiorentina perde tanto lui deciderà di rimanerle vicino. Ma in ogni caso, qualora dovesse andarsene, non ci sarà nessun rancore”.