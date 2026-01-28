Ndour: "C'è delusione perché abbiamo fatto una buona gara. C'è mancata la reazione dopo i gol subiti"

Ancora in campo, ormai un intoccabile per Vanoli, Cher Ndour è rimasto in cabina di regia per 65 minuti e al media ufficiale della Fiorentina ha commentato così l'eliminazione viola dalla Coppa Italia:

"Per come è iniziata la partita c’è delusione per questa sconfitta, usciamo da una competizione importante. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, vinto diverse seconde palle, poi un gol un po’ sfortunato mentre sul secondo gli abbiamo lasciato troppo il palleggio. C’è delusione per questo risultato perché abbiamo fatto una buona gara.

A differenza di altre volte c’è mancata la reazione dopo il gol subito, poi loro con le qualità hanno addormentato la partita e l’hanno chiusa su una ripartenza. Dobbiamo ripartire dal primo tempo di oggi, dalle buone prestazioni in campionato, a parte quella con il Cagliari. A Napoli c’è una partita tosta ma se giochiamo come a Bologna possiamo fare una buona gara. La fortuna nel calcio è che c’è sempre un’occasione dopo qualche giorno, siamo sempre più squadra, i risultati arriveranno".