Neanche il tempo di godersi l’annuncio ufficiale della Fiorentina che la situazione di M’Bala Nzola è subito da monitorare con estrema attenzione. Il calciatore nato a Buco-Zau e nazionale dell’Angola sarà infatti presto impegnato con la formazione dei Palancas Negras. L’ultima e decisiva sfida del girone eliminatorio per le qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa è infatti fissata per il 4 settembre.

Alle ore 18 si giocherà Angola-Madagascar, con la nazionale di Nzola che è ormai con un piede e mezzo in Costa d’Avorio, sede della manifestazione fissata dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024. Il 3 settembre alle ore 18.30 però è fissata Inter-Fiorentina, e risulta difficile immaginare che Nzola possa essere disponibile per la sfida di San Siro, in virtù della convocazione in nazionale.

La classifica del Gruppo E vede in testa il Ghana a quota 9 punti, con l’Angola che segue ad appena una lunghezza di distanza, a 8. Sono poi 7 i punti della Repubblica Centrafricana, ultimo a quota 2 il Madagascar prossimo avversario dell’Angola, già eliminato. In caso di vittoria l’Angola del centravanti gigliato Nzola è certa di qualificarsi, ma potrebbe anche bastarle il pari in caso di mancato successo della Repubblica Centrafricana contro il Ghana. Non finisce qui: in caso di incredibile sconfitta e di pareggio della Repubblica Centrafricana, l’Angola sarebbe qualificata comunque, forte di due vittorie su due negli scontri diretti.

Con la qualificazione dell’Angola, la Fiorentina perderebbe Nzola per la Coppa D’Africa in una fase molto delicata della stagione. Il torneo inizialmente previsto per il periodo compreso tra il 23 giugno ed il 23 luglio 2023, è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse ed impraticabili che caratterizzano la Costa D’Avorio, paese ospitante della manifestazione africana.

È vero che l’Angola dell’attaccante viola non è tra le squadre favorite, ma la Coppa D’Africa regala sempre molte più sorprese rispetto a qualsiasi altro torneo internazionale, in virtù delle enormi motivazioni dei calciatori coinvolti. In caso di prematura eliminazione, Nzola potrebbe infatti rientrare a Firenze nel giro di un paio di settimane. Un risvolto da considerare con attenzione.