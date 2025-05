Alberto Di Chiara, doppio ex nella sfida di domani tra Fiorentina e Roma, ha parlato durante la trasmissione “Amore Giallorosso” analizzando la partita di domani e i momenti che stanno vivendo le due squadre. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Palladino è messo in discussione perché è considerato un allenatore all'antica, lui non gioca coi passaggi brevi e le ripartenze dal basso e per questo alcune cose non gli vengono perdonate. I risultati sono dalla sua parte, e la Fiorentina potrebbe giocare un'altra finale di Conference, anche se col Betis sarà abbastanza dura. Anzi, l'impegno europeo potrebbe farsi sentire e domani potrebbe arrivare una Fiorentina stanca, scarica. Ci sarà anche da capire la gestione di Kean”

“Con la Fiorentina è uno scontro diretto, ma la Roma viene da 18 risultati utili consecutivi e gioca in casa, io credo che avrà grosse possibilità di portare a casa la partita. Non solo: non ci sarà neanche Dodo, per me il miglior terzino del campionato. La Fiorentina però, se dovesse perdere, rischierebbe di ritrovarsi col cerino in mano, perché bisogna calcolare anche i possibili intrecci del finale di stagione. Ma se la viola dovesse restare fuori dall'Europa sarebbe un'annata fallimentare”