Roma-Fiorentina in pillole: Palladino non ha mai perso contro Ranieri, ma la Roma non perde da dicembre. E quando Kean vede giallorosso...

Cresce l'attesa per la sfida di domani dell'Olimpico, alle 18, tra Roma e Fiorentina. A tutti gli effetti uno scontro diretto, con le due squadre separate da appena un punto, in piena lotta per accaparrarsi un posto nell'Europa che conta.

La Roma, inutile nasconderlo, è forse la squadra più in forma del campionato: gli uomini di Ranieri vengono da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 di campionato (stesso identico storico della Fiorentina), e addirittura non perdono in Serie A dal 15 dicembre 2024, nella sconfitta esterna a Como. Roma, che può anche contare su un ottimo record casalingo di 35 punti in 17 partite, sesta squadra per miglior rendimento in casa. Ricordiamo inoltre che tutte queste statistiche sono “sbilanciate” dall'avvio horror dei giallorossi.

Fiorentina che, dalla sua, non perde all'Olimpico da due anni, dal gennaio 2023: dopo quella sconfitta, sono arrivate due vittorie viola e due pareggi. Occhio anche a Kean, che contro la Roma ha segnato 3 gol in carriera (di cui due proprio all'andata, indossando la maglia viola) ed è il miglior marcatore dei suoi contro i giallorossi. Infine, una curiosità: Palladino non ha mai perso contro Ranieri, con i due che si sono affrontati alla guida rispettivamente di Monza e Cagliari, e con l'allenatore campano che ha vinto una partita e pareggiato l'altra.