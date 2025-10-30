Benedetto Ferrara: "Le sostituzioni di Pioli aprono la strada al tracollo. E così il tecnico e i dirigenti entrano nella storia"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, sul quotidiano locale ha scritto stamani un commento sulla partita persa nettamente dalla Fiorentina contro l'Inter.

“Cinque sconfitte e quattro pareggi - sono le sue parole - Stefano Pioli, la sua squadra e i suoi dirigenti entrano nella storia. E' brutto dirlo, fa anche male, ma è cosi”.

Solo in difesa

E poi: “Misera Fiorentina, che regge un tempo pensando solo a difendersi grazie soprattutto a De Gea. Il calcio sarà pure un po' folle ma per meritarti qualcosa devi comunque provare a giocare a calcio. Non è il caso di questa squadra che dopo aver subito un gol non ha reazioni se non quella di farsi umiliare”.

Via al tracollo

Infine: “Nel deserto generale (De Gea a parte) restano discutibili le sostituzioni di Pioli, quelle che aprono la strada alla tracollo. Ma è come sparare sulla croce rossa”.