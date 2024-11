L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “La squadra non deve abbassare l'asticella, vincere in Conference è fondamentale per alimentare l'entusiasmo anche se ovviamente il livello è più basso. Le ultime due prove sono state più concrete che belle, c'è stata anche un po' di fortuna, ma la Fiorentina ha mostrato una fase difensiva in netto miglioramento. Dobbiamo dire bravo a Palladino, che non si è fatto condizionare dai giudizi pesante e affrettati delle prime partite”.

“Turnover necessario, ma serve la prestazione"

Poi ha aggiunto: “Palladino farà turnover domani e ci mancherebbe altro. Veniamo da due partite dispendiose, i titolari hanno bisogno di rifiatare e le seconde linee avranno l'opportunità di dimostrare il loro valore. Il valore dell'avversario in certe gare dipende solo dalla Fiorentina: i viola devono giocare come sanno, fare la prestazione, allenarsi a vincere anche se trovare le motivazioni è più difficile in certi casi".