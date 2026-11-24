Furio Valcareggi, a TMW Radio, ha commentato lo stato della Fiorentina, reduce dal duro ko di Monza per 3-0 e ancora nei bassifondi della classifica di Serie A.

Le parole di Valcareggi

“Mi ricordo i mercati del mercato appena finito, erano tutti contenti. Dire che tutto è sbagliato ora non è serio. Siamo delusi da morire dalle prestazioni di questi giocatori, che hanno una potenzialità enorme e danno zero. Paratici è stato definito il re del mercato. Paratici è un grande direttore sportivo. Di chi è la colpa? L'allenatore conta fino a un certo punto, la colpa è dei giocatori. Non ha giocato i primi 20', a dire il vero. Gioca male e non so perché poi”.

Il cambio allenatore

"Se cambi un allenatore, vai avanti e vedi cosa accade. Serve uno come Andreazzoli. Se un tecnico va male, lo si cambia, è la legge del calcio. Serve qualcuno che rimetta a posto il cervello dei calciatori, che gli fa capire che sono bravi questi giocatori. Servono delle soluzioni ora. E io dico Andreazzoli. Se un tecnico non può più stare in quella piazza, va cambiato".