Un teatro completamente rinnovato da poco, le particolarità su campo e all'interno. FOTO

La Fiorentina in Conference League giocherà questa sera all'interno della Chorten Arena. Così è denominato lo stadio in cui gioca lo Jagiellonia con la sponsorizzazione annessa nel nome.

Lo stadio è di proprietà della città di Bialystok. Nel maggio 2010 fu deciso il rifacimento totale dell'impianto che sarebbe dovuto costare 51 milioni di euro. Alcuni problemi però generarono ritardi, un cambio nell'impresa di costruzione e l'aumento dei costi fino a 64 milioni di dollari). La capienza è di 22.400 spettatori ed è stato completato nel 2014.

Il campo è riscaldato ma in questo momento è in pessime condizioni anche perché l'inverno in Polonia quest'anno è stato particolarmente freddo. Presenti anche attività commerciali all'interno.