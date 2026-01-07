L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Se un calciatore non si allena per qualche giorno non perde la forma fisica. Ha fatto bene Vanoli a non schierarlo dall'inizio, ma Kean poteva tranquillamente entrare nel corso del secondo tempo, magari un po' prima dell'85esimo. Venti o venticinque minuti glieli avrei fatti fare, a un certo punto guardavo il cronometro e mi chiedevo quando l'avrebbe fatto entrare. Menomale che poi ha segnato, ma il cambio è stato tardivo”.

“Sarebbe importante salvarsi in anticipo”

Poi ha aggiunto: “Non importa quando arriverà la salvezza, l'importante è che arrivi. Io continuo a dire che la rosa della Fiorentina è più forte di quella dell'anno scorso, poi ci sono state varie vicissitudini ma io spero e mi auguro che questa squadra possa salvarsi con un po' d'anticipo anche per poter programmare meglio la prossima stagione. Io sono un fautore del fatto che la squadra debba lavorare bene durante la settimana, è lì che conta l'allenatore. La domenica, se non nella scelta dei titolari, Vanoli può fare poco e dipende tutto dai calciatori che scendono in campo”.