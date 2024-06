Quest’oggi Calciomercato.com ha cercato di fare il punte della situazione in casa Sampdoria, che il prossimo anno dovrà fare di tutto per tornare il prima possibile in Serie A. I blucerchiati dopo aver fallito la missione promozione in questa stagione, dovrà necessariamente incassare qualcosa da alcune cessioni, per poter permettere al futuro nuovo direttore sportivo Pietro Accardi di operare sul mercato in entrata. L'obiettivo dei blucerchiati è vendere i giocatori con più mercato, in modo anche da abbassare il monte ingaggi, e tra essi rientra sicuramente Emil Audero, che tornerà dal prestito all’Inter: adesso c’è da attendere solo il giudizio di Simone Inzaghi.

Il numero 1 blucerchiato è al centro dell'interesse di Como e Parma.

In caso di cessione la Samp non dovrebbe avere particolari problemi a sistemare il calciatore in una squadra di Serie A: Il Como si è mosso da tempo per lui, anche se nel mirino dei lariani potrebbero esserci anche altri profili. Situazione simile pure per il Parma, l'altra neopromossa interessata al giocatore. Ma nelle ultime, secondo quanto riportato dal portale sportivo, anche la Fiorentina di Rocco Commisso avrebbe mostrato interesse per il portiere italoindonesiano.

Terracciano va in scadenza il prossimo anno, la Fiorentina resta alla finestra per l'ex Inter

Nelle ultime settimane infatti a Genova è circolato anche il nome della Fiorentina come possibile pretendente ad Audero. I viola hanno Terracciano in rosa che ha offerto prestazioni importanti, il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e il giocatore ha 34 anni. I viola devono iniziare a guardarsi attorno, e una riflessione potrebbe riguardare anche Audero, che ad oggi rappresenta una vera e propria occasione di mercato.