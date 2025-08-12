Le sirene tedesche si fanno sentire: la patata bollente che finirà nelle mani di Commisso

La Fiorentina non ha bisogno di cedere a tutti i costi Pietro Comuzzo. Per questo motivo ha respinto tutte le pretendenti che si sono fatte vive alla propria porta per lui, compreso recentemente il Milan.

35 milioni

Però il Corriere Fiorentino stamani sottolinea come il Lipsia stia facendo sempre più sul serio con il difensore centrale e nei prossimi giorni potrebbe arrivare a mettere sul piatto 35 milioni di euro.

Palla a Commisso

Davanti ad una somma del genere, la dirigenza non potrebbe far altro che comportarsi come a gennaio, ovvero lasciando che sia il proprietario viola, Rocco Commisso, a decidere.

Lo scorso inverno è stato proprio il numero uno gigliato a rimandare indietro la proposta del Napoli che era arrivato a 30 milioni più bonus per il classe 2005.