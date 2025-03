Non basta Ikonè al Como, che si fa riacciuffare al 95simo. Il Parma recupera due volte il Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è aperto il sabato di Serie A con due sfide alle 15: a Como i padroni di casa si fanno recuperare all'ultimo minuto, pareggiando 1-1 col Venezia; a Parma i crociati fermano il Torino sul 2-2.

La cronaca delle partite

Al Sinigaglia di Como arriva un Venezia agguerrito che deve trovare punti per cercare di uscire dalle zone basse della classifica: anche se i padroni di casa colpiscono un palo con Smolcic, è il Venezia che va vicinissimo al gol al 35simo minuto, ma un doppio intervento miracoloso di Butez scongiura il pericolo. All'intervallo Fabregas sceglie Ikonè per cambiare le carte in tavola: appena 4 minuti dopo Jorko trova la sua prima rete in riva al lago e sblocca la partita con un diagonale dalla sinistra che batte Radu. Clamoroso, però, al 94simo: calcio di rigore per il Venezia, Gytkjaer la mette al sette per l'1-1 finale.

Al Tardini di Parma gli uomini di Vanoli passano in vantaggio dopo 19 minuti: Elmas trova il suo terzo gol in quattro partite con un bel tiro a giro dalla sinistra. Nel secondo tempo Chivu prova la mossa Pellegrino, ed il giovane attaccante argentino ripaga la fiducia al 60simo, battendo Milinkovic-Savic da distanza ravvicinata per l'1-1 (primo gol “italiano” per lui). Dura solo 12 minuti il pareggio, perché al 72simo Adams trova un bel gol che trova il nuovo vantaggio granata. C'è ancora tempo per un capovolgimento di fronte, però, quando all'82simo Pellegrino trova un gran colpo di testa su calcio d'angolo per il 2-2 per la sua doppietta personale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Juventus 52, Lazio 50, Bologna 47, Fiorentina 45, Roma 43, Milan 41, Udinese 39, Torino 35, Genoa 32, Como 29, Verona 26, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 24, Empoli 22, Venezia 19, Monza 14.