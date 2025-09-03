Rampanti: "Fiorentina impalpabile, ma il pareggio contro i viola per il Torino è come una vittoria perché..."

L'ex giocatore e allenatore del Torino (sia prima squadra che Primavera), Rosario Rampanti, è rimasto molto deluso dalla Fiorentina vista in campo contro i granata.

“Fiorentina impalpabile”

“Diciamoci con franchezza che dalla Fiorentina ci si poteva aspettare di più - ha detto Rampanti a ToroNews.net - era reduce da una gara disputata giovedì scorso e mi è apparsa squadra stanca e impalpabile. Tutto a vantaggio del Torino, che si porta dietro situazioni tecniche negative ancora da delineare e analizzare”.

“Ma il pareggio del Toro è quasi una vittoria…”

Nonostante ciò, Rampanti ha anche detto che “il risultato di 0-0 contro la Fiorentina lo giudico positivamente, addirittura come una vittoria” perché "chi ha giocato a questi livelli sa bene quanto è difficile per tanti motivi venire fuori da uno 0-5".