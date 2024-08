Ieri sì (per la Fiorentina), oggi no (per la Lega Serie A): Nico Gonzalez sparisce dalle liste

Dietrofront Gonzalez? La Fiorentina, nella giornata di ieri, aveva pubblicato i numeri di maglia per la stagione 2024/25, inserendo anche la ‘10’ di Nico, ma oggi, sul sito della Lega Serie A, sono stati pubblicati i numeri di maglia per campionato e Coppa Italia e… Si nota l’assenza di Nicolas Gonzalez.

Cambio di nome sulla maglia per un attaccante

Sul sito ufficiale della Lega si passa infatti dalla ‘9’ di Beltran alla ‘11’ di Ikone, il quale cambia nome sulla maglia (come già si poteva notare dal post su Instagram del club viola di ieri): da ‘Jorko' a ‘J. Ikone’.

L’assenza di Gonzalez non è da riferirsi alla mancata convocazione contro il Parma, perché nella lista - che vi proponiamo più sotto - figura Ranieri, out oggi per squalifica.

Gonzalez OUT