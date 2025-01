In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge in prima pagina: “Rocco, si cambia”.

All'interno a pagina 22, poi: “Pablo Marì, la Viola decide. Man e Ndour sono in stallo”. In basso: “Cena di squadra per ripartire. Dubbio Cataldi”. E a pagina 23: “E alla fine è in arrivo un'altra rivoluzione”.