Vanoli su Commisso: "Mi spiace non averti conosciuto di persona, il calcio e la Fiorentina perdono un grande uomo" - FOTO
Anche il mister Vanoli si è unito al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Rocco Commisso: l'allenatore della Fiorentina ha infatti ricordato il patron sui propri social con una dedica.
Il ricordo di Vanoli
Questa la didascalia allegata alla foto: “Mi spiace non averti conosciuto di persona. Grazie per la fiducia che mi hai dato! Il calcio e la Fiorentina perdono un grande uomo! Riposa in pace Presidente”.
