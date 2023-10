E con la squalifica di Tonali, cresce forte la candidatura di Bonaventura per i prossimi Europei

Con l'ufficialità della squalifica a Sandro Tonali, per cui il centrocampista del Newcastle salterà gli Europei 2024, Luciano Spalletti deve pensare con chi sostituirlo (in caso di qualificazione, ovviamente). Così, come scrive TuttoMercatoWeb, c'è un posto vacante in mezzo al campo.

L'ipotesi Jack

Dalle scelte di Spalletti non esiste un numero fisso di centrocampisti, nei 26 convocati finali potrebbero essere tanto sei quanto sette. Ad ogni modo, la sensazione è che oggi il favorito sia Jack Bonaventura, ritornato in azzurro grazie alle ottime prestazioni con la Fiorentina. Ma ciò dipenderà tanto dalle evoluzioni che avverranno nei prossimi mesi. L'unica certezza sarà la non presenza del ludopatico ex Milan.