Corriere dello Sport-Stadio: Kayode e l'addio alla Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c'è questo titolo: “De Gea e la Fiorentina, il contratto raddoppia”. Sottotitolo: “Fenomeno David: solo 7 gol subiti. Il rinno fino al 2026 è pronto”.

Pagina 20

In primo piano: “De Gea in campo la Viola raddoppia”. Sottotitolo: "Le sue parate salvano la porta, ma fa anche assist (per Kean contro il Verona): resterà fino al 2026". Di spalla: “Oggi si riprende ci saranno Kean e Comuzzo”.

Pagina 21

Si cambia argomento: “Kayode e l’addio alla Fiorentina”. Sottotitolo: “In estate il club viola ha rifiutato offerte inglesi fino a 22 milioni Ora gli scenari sono stati stravolti”.