La Gazzetta dello Sport: Beltran si ispira al più grande

Su La Gazzetta dello Sport, questa mattina è presente un articolo dedicato alla Fiorentina.

L'articolo si intitola: “C’è Batistuta a Firenze Beltran a caccia di gol si ispira al più grande”. Sottotitolo: “L’argentino, ancora secco in A, potrebbe giocare col Milan a San Siro, uno dei teatri preferiti di Bati”.

Una suggestione che non può essere trascurata

Articolo che inizia così: “A volte basta un input inaspettato per cambiare la propria storia. L’arrivo di Gabriel Batistuta a Firenze potrebbe diventare, dal punto di vista mentale, la carta vincente di Lucas Beltran. Stessa maglia, la numero 9, stessa nazionalità e un’eredità pesantissima. Seguire l’esempio del “Re Leone”, risvegliare il proprio istinto da bomber è una suggestione che in città non può essere trascurata”.