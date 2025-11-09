Galloppa torna in Primavera e i suoi continuano a vincere: espugnata Frosinone e primato. Risulti e classifica Primavera 1

Dopo la breve parentesi in prima squadra a Mainz, Daniele Galloppa è tornato a guidare i suoi ragazzi in Primavera e li ha condotti ad un'altra vittoria, oggi sul campo del Frosinone. La Fiorentina ha vinto per 2-1 sbloccando la gara al 17' grazie al capitano Trapani. Raddoppio poi del solito Braschi con un bel gol dopo una finta. Il gol dei padroni di casa è stato ad opera di Mboumbou: è una vittoria che vale il primato alla squadra viola, con il sorpasso sulla Roma.

Parma-Cesena 2-1

Cagliari-Bologna 0-1

Sassuolo-Lazio 2-1

Milan-Juventus 1-2

Cremonese-Genoa 0-2

Torino-Monza 0-0

Atalanta-Napoli 0-1

Verona-Lecce 0-3

Roma-Inter 1-1

Frosinone-Fiorentina 1-2

Classifica Primavera 1: Fiorentina 24, Roma 23, Genoa 22, Parma 21, Cesena 20, Atalanta 20, Sassuolo 17, Milan 16, Inter 16, Monza 16, Bologna 16, Verona 15, Juventus 15, Lecce 13, Lazio 11, Napoli 10, Frosinone 9, Torino 8, Cagliari 7, Cremonese 4.