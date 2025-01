Fiorentina imbattuta con il prossimo arbitro, che torna con i viola a distanza di due anni dall'ultima direzione

La partita tra Fiorentina e Napoli che si giocherà sabato prossimo allo stadio Artemio Franchi sarà diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

I precedenti con la Fiorentina, viola imbattuti

Sono sei i suoi precedenti con i viola con un bilancio di tre vittorie e tre pareggi (quindi gigliati imbattuti con lui). La sua prima direzione è stata in Lazio-Fiorentina 2-4 del 15 maggio 2016. Torna ad arbitrare i viola a distanza di due anni esatti dalla sua ultima direzione, avvenuta il 7 gennaio 2023 Fiorentina-Sassuolo 2-1.

Il bilancio con il Napoli

Il bilancio con il Napoli invece è: otto vittorie un pareggio e due sconfitte. Quest'anno ha già diretto la formazione allenata da Conte nell'incontro casalingo vinto contro il Monza per 2-0. L'ultimo KO è avvenuto in occasione di una trasferta in provincia di Firenze, ovvero Empoli-Napoli 1-0 (20 aprile 2024).