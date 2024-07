Il giornalista e tifoso viola Angelo Giorgetti è intervenuto a Radio Bruno per affrontare a 360 gradi le tematiche del mercato della Fiorentina, che si preannuncia ricchissimo di novità volte a ridisegnare la squadra del neo tecnico Palladino.

“Le parole del procuratore di Bonaventura rientrano nel gioco delle parti. Penso che Bonaventura, benchè 35enne, fosse un giocatore di livello medio-alto e c’è da domandarsi come mai sia finita così. Sull’addio di Castrovilli, penso che la Fiorentina non fosse convinta al 100% delle sue condizioni fisiche, perchè se sta bene uno così lo paghi almeno 15 milioni. Quindi non mi do altre spiegazioni, vedremo quale sarà il proseguimento della sua carriera. Certamente la Fiorentina si trova sempre di più a doversi rifondare”.

‘Punterei su Colpani e non su Zaniolo’

“L’Atalanta è forte su Zaniolo, credo che lo spessore complessivo della società bergamasca permetta di lavorare su profili che arrivano da periodi complessi, vedi De Ketelaere che veniva da una stagione disastrosa. È un talento, non ci sono dubbi, ma ha avuto tanti infortuni. Avrebbe bisogno di un contesto solido in cui superare i problemi. Penso che a Bergamo potrebbe tornare nella sua versione migliore. Non ho ancora ben chiaro quale sarà l’assetto della Fiorentina, c’è tanto da ricostruire, mancano così tanti giocatori che si fa fatica a fare previsioni. Preferirei senza dubbio acquistare Colpani, mi piace moltissimo vederlo giocare, ha una bella corsa, è elegante. La sua stagione si è un po’ bloccata poco dopo la metà lo scorso anno, ha segnato tante reti avvicinandosi alla doppia cifra e non è poco per uno che partecipa anche alla fase difensiva e corre tanto. Dovessi scegliere, lo preferisco a Zaniolo”.

‘Per la Fiorentina è il momento di cambiare tra i pali’

“Lo scorso anno Terracciano è stato tra i migliori, giocando la sua stagione più convincente, ma è arrivato il momento di cambiare e fare un salto. Lo scorso anno non ha mai avuto concorrenza con Christensen, che ancora non si è capito che valore possa avere. Mi piacciono sia Audero che Musso, sarei contento di uno di loro due, son convinto che la Fiorentina farebbe bene a trovare un altro protagonista tra i pali. La Fiorentina deve rinnovarsi e i sopra citati sono prototipi di grande valore. Martinelli? Vorrei andasse a giocare, è giovanissimo ma ha grandi numeri. Bisogna vedere quanto valgono i calciatori di talento, deve fare esperienza in prestito”.