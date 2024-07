Reggio-bis per Bianco? Non mancherà l’occasione di parlarne. Un’estate chiave per il centrocampista viola

La Reggiana culla l’idea del ritorno di Alessandro Bianco in granata. Il centrocampista viola classe 2002 è reduce da un’eccellente annata in Emilia-Romagna e farà ritorno alla Fiorentina in attesa di capire il proprio futuro. Dopo il campionato di Serie B Bianco è stato anche impegnato con l’Italia Under 21 di Nunziata nel Torneo di Tolone ed ha chiuso la stagione un paio di settimane fa.

C’è interesse per il centrocampista, ma…

Il giocatore piace anche al Bari, che deve ricostruire la squadra dopo un’annata horror culminata con la salvezza in extremis ai playout di Serie B contro la Ternana. Bianco è in crescita e la Fiorentina vuole capire se il giocatore possa far parte della rosa gigliata per dare finalmente un contributo tangibile, oppure non sia all’altezza e possa essere ancora mandato a giocare.

Le due società avranno modo di discutere del futuro del giocatore