L'attaccante della Primavera della Fiorentina, il 2004 Fallou Sène è in vacanza nel suo paese d'origine, il Senegal. A RECORD, il giocatore africano campione ha parlato delle sue ambizioni con il suo club. Ha anche espresso la sua ambizione di unirsi alla nazionale maggiore del Senegal il più rapidamente possibile.

“Come ogni bambino mi piaceva giocare a calcio ovunque, per strada, a scuola e anche a casa. Fu quando giocavo nel quartiere con gli amici che mi notarono. Poi mi hanno portato a fare dei provini in diversi club. Ho provato alla Juventus, al Sassuolo e al Bari. È stato quest’ultimo club a reclutarmi. Dopo due stagioni sono arrivato alla Fiorentina. Il mio esordio con la Fiorentina non è stato facile. Nella mia prima stagione, soprattutto nella prima parte, non è stato per niente facile. Ho avuto difficoltà, era un club nuovo, un altro ambiente. Avevo nuovi compagni, avevo perso l’orientamento. E si sa, nei grandi club non si ha molta pazienza. Ci siamo dovuti adattare e poi è andata bene. Nella seconda parte mi sono ritrovato, ho ritrovato il mio orientamento. Alla fine ho segnato 13 gol e fornito 4 assist. Penso di proseguire con la Fiorentina e sono contento, sono qui da due o tre stagioni ormai. Allora perché affrettarsi? Sono ancora giovane, ho l'opportunità di giocare. Il mio obiettivo è ambientarmi bene in prima squadra, fare bella figura e segnare tanti gol. Voglio lasciare il segno nella Fiorentina che è la mia squadra del cuore, la mia seconda famiglia. Questo club mi ha dato tutto.

‘Mi alleno duramente per raggiungere i miei obiettivi con la Fiorentina’

“In Serie A ci sono più possibilità per i giocatori più anziani ed esperti. Ma, come ho detto prima, mi trovo bene alla Fiorentina e ho intenzione di restare lì e giocare in prima squadra. Il progetto mi si addice. Penso che se continuo a lavorare, posso fare bene in questo club. Ho già vinto due trofei con la Primavera, ma non dobbiamo fermarci qui, il lavoro continua. Lotteremo per arrivare in cima. La preparazione sarà importante, dovrò mostrare un buon comportamento, una buona partecipazione. Mi alleno duramente per migliorare giorno dopo giorno e raggiungere i miei obiettivi con la prima squadra. Ci vuole molto lavoro per arrivarci. Mi sono allenato spesso con loro la scorsa stagione. Quindi conosco il ritmo lì, so di cosa parlo quando si tratta di Serie A. Quindi devo lavorare tanto per affermarmi”.

‘Voglio impormi in Serie A e nella nazionale del Senegal’

“Voglio approdare in Serie A, imponendomi avendo il massimo minutaggio e segnando gol. Poi ci sono anche i trofei. Inizieremo, lavoreremo duro per avere una stagione eccezionale. Poi c'è la Nazionale del Senegal che è anche uno dei miei obiettivi. La Federcalcio senegalese non mi ha mai chiamato. Ma il mio sogno è giocare per il mio Paese. Forse non è ancora arrivata la mia ora. Lavorerò ancora, per arrivare il più presto possibile in Nazionale. Sono senegalese, sarà motivo di orgoglio per me, per la mia famiglia. Lavorerò di più per arrivare in cima. Il mio sogno più grande è entrare nella nazionale senegalese. Sono convinto che se mi impegno, riuscirò. In ogni caso sogno di giocare per il Senegal, sono aperto alla Nazionale. Cristiano Ronaldo è il mio idolo ma mi piace molto anche Sadio Mané che è un modello per me e per tutti i giovani giocatori senegalesi e africani”.