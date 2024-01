Calaiò: "Italiano perfetto per la panchina del Napoli. Solo chi ha personalità può raccogliere l'eredità di Spalletti"

L'ex attaccante anche del Napoli Emanuele Calaiò ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, facendo i suoi casting per la panchina del Napoli: “A giugno l'allenatore cambierà, e non ho dubbi su chi possa essere il successore di Mazzarri. Vincenzo Italiano, Thiago Motta e Antonio Conte: sono questi i nomi di cui ha bisogno il Napoli, tecnici che prima di tutto abbiano una forte personalità. D'altronde se non ce l'hai non puoi raccogliere l'eredità di Spalletti”.

E poi su Mazzocchi, obiettivo sfumato della Fiorentina che si è accasato al Napoli: “Giocherà sulla fascia destra, ma è un giocatore molto duttile. Lo voleva anche il Torino, sarebbe servito tanto ai granata. Lo conosco bene, è un ragazzo umile che si mette a servizio della squadra”.