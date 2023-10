Parisi: "Anche dalla panchina ero mentalmente in campo, questa è la forza della squadra. Quando è toccato a me ho dato il massimo"

Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha commentato ai canali ufficiali della Fiorentina il pareggio ottenuto in Conference League contro il Ferencvaros: “L'importante era non mollare mai e rimanere in gara. Non abbiamo fatto bene il primo tempo ma siamo rimasti in gara, perché quando esci dalla partita rischi di perdere. Questo è un punto importante. Ero in panchina ma mentalmente ero in campo. Questa è la forza di questa squadra. Sono entrato e ho dato il massimo. Oggi era fondamentale non perdere, potevamo portare a casa l'intero bottino ma siamo contenti cosi”.

E aggiunge: "Il Ferencvaros è una buona squadra, ero informato sul fatto che non perde da circa dieci partite. Noi comunque siamo rimasti concentrati e non abbiamo mollato".