Ma come sta Mina? L’attesa per il colombiano ed il reparto centrali viola rimane ridotto all’osso

Yerry Mina ha giocato l’ultima partita il 20 giugno con la Colombia, nell’amichevole contro la Germania. Da quel momento il giocatore classe ’94, nuovo arrivo viola, in campo non si è più visto, complice la scadenza del contratto con l’Everton ed un arrivo alla Fiorentina ufficializzato solo il 5 agosto scorso. C’è attesa di conoscere la condizione fisica del sudamericano, reduce da due annate complesse sul piano degli infortuni in Premier League.

La Fiorentina ha fatto svolgere al difensore centrale una trafila molto completa e approfondita di visite mediche, per vederci chiaro sulla situazione del calciatore. Le risposte di Mina a tutti gli esami sono state assolutamente soddisfacenti ed il giocatore si è trasferito a Firenze. Mina aveva chiuso l’annata con 4 partite da titolare di fila in Premier League, contribuendo alla salvezza dell’Everton, e la speranza è che ora il peggio sia alle spalle.

Tuttavia finora per Mina nessun minuto in amichevole e pochi allenamenti con la squadra, pertanto c’è molto scetticismo riguardo alla sua disponibilità per la prima sfida di campionato contro il Genoa. La Fiorentina ha di fatto ceduto un difensore come Igor e fatto entrare in rosa Mina, rinnovando il contratto a Ranieri e rendendolo pedina solida del nuovo corso viola. Il reparto difensivo attende l’ingresso ancora di un’altra pedina nel pacchetto dei centrali e nel frattempo Italiano è pronto a portarsi dietro il giovane Comuzzo per avere almeno due riserve nel ruolo.