Che tegola per l'Atalanta: un difensore si opera e starà fuori per almeno 3 mesi. Improbabile vederlo contro la Fiorentina

Pesante tegola per Gasperini e la sua Atalanta, che perde una sua pedina centrale nella difesa orobica per almeno 3 mesi. Infatti, come comunicato dall'Atalanta stessa, Odilon Kossounou si è operato ieri per risolvere la lesione tendinea dell'adduttore destro, infortunio impegnativo che, con tutta probabilità, dovrebbe anche far saltare all'ivoriano la sfida contro la Fiorentina, programmata per il weekend del 30 marzo.