Nzola trova il gol anche contro il PSG: passi importanti verso il riscatto del Lens. Quasi eguagliato il bottino della scorsa stagione

C'è gloria per l'ex Fiorentina M'bala Nzola: è suo il gol che, al 36simo minuto, ha portato sull'1-0 il suo Lens contro la capolista PSG. Questione anche di riscatto per Nzola, che nemmeno un mese fa aveva sbagliato un rigore sempre contro i parigini, contribuendo all'eliminazione dei suoi dalla Coupe de France. Gol che, comunque, risulta inutile in quanto il PSG è riuscito a rimontare, vincendo per 2-1.

Per l'angolano è il quinto gol in 13 partite di campionato, bottino che lo rende il miglior marcatore della sua squadra, ai quali si aggiunge anche un assist arrivato sempre in campionato. Il Lens al momento siede al settimo posto della classifica, con 22 gol fatti in 18 partite: quindi, Nzola mette lo zampino su un gol ogni quattro segnati dai suoi. L'anno scorso, invece, l'angolano non ha lasciato il segno a Firenze segnando 7 gol in stagione e collezionando 4 assist, ma in 44 partite. Visto il ritmo mostrato sinora in stagione, potrebbe tranquillamente doppiare il bottino raccolto in maglia viola: il riscatto è fissato attorno ai 10 milioni.