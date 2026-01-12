Nel giorno del suo compleanno, la Fiorentina ha pubblicato un'intervista con l'ex centrocampista viola Borja Valero. Nel suo lungo intervento ai canali ufficiali viola anche un pensiero sul presidente Commisso e sulla tifoseria viola.

Su Commisso

“Commisso è un presidente che mi ha colpito molto, fin da quando sono tornato a Firenze. Solitamente quando ci sono situazioni difficili in altri posti trovi dirigenti bacchettoni, qui no, sono sempre stati vicino a noi anche quando l'annata non era buona. Raggiungere due finali di Conference non era per niente scontato in Conference, così come la finale contro l'Inter in Coppa Italia".

Sulla tifoseria viola

“Credo che abbiano messo una marcia in più per vincere qualcosa e raggiungere quei livelli che sognavo quando giocavo alla Fiorentina. I tifosi viola sono speciali. Quando sei qui devi capirlo fin da subito, ti può aiutare tanto. E' una tifoseria esigente, qui devi vincere e vincere anche in modo bello. Perché a volte vincere e basta a Firenze non basta. Ma ti danno tutto e sempre, anche quando le cose vanno male. E' una piazza unica”.