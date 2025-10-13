​​

Piccini: "Non è facile per un giovane emergere in un club come la Fiorentina. Ma è all'Atalanta che sono stato davvero male"

Redazione /

Cristiano Piccini, ex Fiorentina, si è raccontato al quotidiano iberico AS ora che ha appeso gli scarpini al chiodo: “La vita adesso sta andando benissimo. Essere un calciatore è molto bello, ma negli ultimi anni significava anche vivere lontano dalla mia famiglia, e questo era diventato un peso per me. Quindi, ora mi godo un po’ più di libertà, il che significa non dover andare ad allenarmi tutti i giorni, non dover mangiare bene e non godermi molte cose”.

“Non è stato facile affermarsi nella Fiorentina”

In Italia, è difficile per un giovane giocatore affermarsi in una squadra importante come la Fiorentina. Di solito, uscivi dalla Primavera, che è come la seconda squadra. Se facevi bene e progredivi come me, finivi in ​​Serie C, la terza divisione italiana. L’anno successivo, ero sempre in prestito in Serie B, e l’anno dopo, in prestito in Serie A, in una squadra più piccola… E poi è arrivata l’offerta del Betis. E la mia decisione è stata di provare quell’esperienza all’estero, dopo essere rimasto un po’ deluso dal calcio in Italia dopo tanti prestiti”.

L'esperienza terribile vissuta all'Atalanta

A Bergamo ero mezzo infortunato. Sono stato stupido perché mi sono lasciato convincere, ma non ero pronto a cambiare club, dopo il Betis. Avevo ancora molta strada da fare per stare bene. Non riuscivo a saltare con la gamba destra. Hanno deciso di ingaggiarmi dandomi un mese di tempo per stare bene e magari tornare in Nazionale. Ma in realtà hanno affrettato i tempi quando ancora non ero pronto. Ho passato mesi a svegliarmi alle sei di mattina, andare in palestra, tornare a casa, fare colazione, andare al centro sportivo, fare trattamenti, allenarmi, mangiare, tornare a casa con il mio fisioterapista. Vivevo solo per riprendermi. Poi vedi che non c’è via d’uscita, che non si migliora, e poi ovviamente vai in una nuova squadra dove ti dicono certe cose e poi non le soddisfano e ti ritrovi così solo, anche se era il mio Paese, anche se avevo la mia famiglia più vicina. E’ stata una decisione sbagliata andare all'Atalanta”. 

