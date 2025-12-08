Il Torino si fa rimontare in casa dal Milan: Allegri è di nuovo primo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È andata bene. Anche se si fa davvero per dire… Il Milan fa un piacere alla Fiorentina e rimonta il Torino, che altrimenti si sarebbe allontanato ulteriormente dai Viola di Paolo Vanoli.

Rimonta incredibile

Granata avanti addirittura 2-0 nei primi venti minuti di gara con Vlasic e Zapata. Golazo di Rabiot a portare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-1. Nella ripresa l'attaccante statunitense Pulisic ribalta tutto. Doppietta in dieci minuti e vetta della classifica ritrovata per Max Allegri. Il Toro resta tuttavia ben lontano dalla povera Fiorentina ultima in classifica…

Allegri ritorna in cima

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 31, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Torino 14, Cagliari 14, Parma 14, Genoa 14, Lecce 13, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.