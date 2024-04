L’ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando, durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di analizzare il futuro di due allenatori: quello di Allegri alla Juve, e quello di Italiano sulla panchina viola. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"E' una situazione complicata. Secondo me ha ancora margini, ma è un attimo perdersi lì. La verità è che è una squadra che ha perso l'unità di gruppo e la cattiveria che aveva prima. Mi sembra una squadra che può perdere con chiunque e deve far preoccupare questo. Allegri non ha mai pensato di lavorare con i giovani, ha sempre lavorato con giocatori fatti. Va giudicato ora ed è imbarazzante, perché sei la Juve. La società fa male a confermarlo, si deve avere il coraggio di ringraziarlo e poi di salutarlo per dare vita a un nuovo corso. Stanno mettendo confusione a tutti così. Giuntoli deve cominciare a fare qualcosa, a prendere la situazione in mano. Montero? L'obiettivo Champions è fondamentale. Se perdi con la Fiorentina vai nel panico, quindi la soluzione è molto probabile”.

Ha poi analizzato anche il futuro di Vincenzo Italiano, rispondendo alle domande su quante siano le possibilità di un suo rinnovo con la Fiorentina: “Se è finito il ciclo Italiano è finito? Sì, al di là di quello che è successo a livello dirigenziale con la tragedia di Barone. E' mancato un punto di riferimento importante. Italiano, che ha ridato una certa visibilità al club dopo anni di anonimato, ha comunque i suoi limiti".