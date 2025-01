C'è chi spera che la Fiorentina non riscatti Gudmundsson: la maxi offerta arriverebbe dalla Turchia

Il Galatasaray ha messo gli occhi su Albert Gudmundsson. E' questa l'incredibile voce che arriva dalla Turchia, secondo cui il club turco sarebbe pronto a presentare una maxi offerta al Genoa per l'islandese in caso di mancato riscatto da parte della Fiorentina. Si parla, addirittura, di 28 milioni di euro.

La situazione di Gudmundsson

Ricordiamo che Gudmundsson è arrivato in prestito oneroso (8 milioni) e che scatterà l'obbligo di riscatto a 17 milioni più 3,5 di bonus al raggiungimento di determinate condizioni. Al momento non esistono possibilità che la Fiorentina non lo riscatti ma, in caso di colpi di scena, il Galatasaray è pronto ad approfittarne.