Ma un dubbio importante resta ancora...

Avete potuto leggere a parte del fatto che la Fiorentina contro il Bruges, vedrà la propria formazione iniziale rivoluzionata rispetto a quanto accaduto in campionato domenica scorsa.

Dubbio a sinistra

Però un dubbio importante resta e probabilmente è uno di quelli che verrà sciolto solo in prossimità nella gara: Sottil o Kouame a sinistra? Entrambi sono partiti titolari nell'ultima di campionato; il primo ha fatto vedere contro il Sassuolo la sua miglior prestazione stagionale con un gol e due assist. Il secondo invece è sempre stato più costante nel suo rendimento ed è uno degli uomini di fiducia di Italiano.

Come cambia il modo di giocare della Fiorentina

Chi verrà lanciato dall'inizio in Conference? E' chiaro anche il fatto che chi partirà in questa posizione influenzerà in parte anche il gioco della squadra; con Kouame infatti la Fiorentina può anche alzare palla per mettere in difficoltà gli avversari col gioco aereo. Con Sottil invece palla tenuta più bassa e tentativo di strappi in velocità.