Una preparazione sbagliata, o troppo leggera? I dati sugli infortuni muscolari in Serie A che restituiscono il quadro completo

Il tema della ‘preparazione estiva sbagliata’ è stato a lungo affrontato come una della cause principali dello scarso rendimento della Fiorentina di quest'anno, che effettivamente ha un calo nell'energia in campo veramente notevole, tanto che lo stesso Vanoli ne ha preso atto dopo l'esordio.

Solo due casi da inizio anno

Tuttavia, la Gazzetta dello Sport ha stilato la classifica di squadre con più infortuni muscolari da inizio anno e, incredibilmente, la Fiorentina è la squadra meno afflitta da questa problematica. Ancor più interessante è vedere chi è stato colpito da questi fastidi muscolari, vale a dire i due esterni titolari, Dodo (fermatosi nel finale contro la Roma) e Gosens, tutt'oggi fuori per una lesione al retto femorale: proprio coloro che sono più volte chiamati alla corsa, allo scatto, alla resistenza.

Preparati poco, o preparati male?

Forse è una coincidenza, eppure potrebbe coincidere davvero con una preparazione estiva più ‘leggera’ rispetto alle concorrenti: il Napoli di Conte, noto per i suoi allenamenti molto provanti sul piano fisico, è già a quota 11 stop, seguito a ruota dall'Atalanta con 10. Non che gli infortuni siano qualcosa a cui puntare, ma restituiscono una dinamica di allenamenti troppo poco intensi per la Serie A, forse anche figli dell'erasmus arabo fatto da Pioli prima di tornare a Firenze.