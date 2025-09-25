Corriere dello Sport-Stadio: Voglia di vecchio Pioli, le scelte decisive

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Voglia di vecchio Pioli”. E ancora: “Scelte decisive”.

Ampio spazio per: “Fiorentina, ritorno al futuro”. Ovvero: “Alla terza esperienza a Firenze, Pioli ancora non ha fatto i risultati desiderati, non ha inquadrato la squadra e non ha trasmesso la sua identità: c’è bisogno del tecnico che trascinò il Milan allo scudetto”. In taglio basso: “Contro il Pisa non si può più sbagliare Comuzzo e Gud scalpitano: potrebbero trovare spazio”.

Qui leggiamo: “Lamptey tornerà nel 2026”. Sottotitolo: “La lacerazione al ginocchio lo terrà fuori per almeno 4 mesi Non verrà sostituito in lista Uefa”.