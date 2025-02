Funaro: "Monitoriamo ogni giorno i cantieri del Franchi. Abbiamo dovuto cambiare il cronoprogramma, ma i lavori stanno procedendo regolarmente"

Il Sindaco di Firenze Sara Funaro è intervenuto a Toscana TV per fare il punto sullo stadio della Fiorentina: “Stiamo monitorando quotidianamente l'andamento dei cantieri al Franchi. I nostri uffici stanno lavorando insieme alle aziende per la variante che deve essere fatta, sulla base della scelta di far rimanere la Fiorentina a giocare allo stadio durante i lavori. Per cui, ovviamente, il cronoprogramma è cambiato”.

“I lavori proseguono regolarmente”

“Inizialmente - ha aggiunto - i lavori erano previsti a stadio vuoto, oggi invece c'è l'intenzione di completare il primo lotto, quindi tutta la Curva Fiesole e mezza Maratona, per poi sportarsi dall'altra parte. Ad ora i lavori stanno procedendo regolarmente e sono state inserite le doppie macchine per velocizzare i tempi. La mia attenzione sul Franchi è massima".