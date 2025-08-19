Una formazione praticamente già fatta e l'unico, grande dubbio di Pioli in vista del Polyssia

Prosegue l'avvicinamento verso la prima partita ufficiale della stagione della Fiorentina, vale a dire l'andata dei playoff di Conference League contro il Polyssia. Non ci sono dubbi che Pioli schiererà la miglior formazione possibile, perché indipendentemente dal livello dell'avversario non si può sbagliare all'esordio e soprattutto non si devono ripetere situazioni come quella dello scorso anno contro la Puskas Akademia.

Dilemma offensivo

Nelle amichevoli estive, persino contro la Japan University, Pioli ha dato delle indicazioni importanti su quale sia al momento la formazione titolare. De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa, Dodo e Gosens sulla fasce e la coppia Fagioli-Sohm al centro del campo. Il dubbio semmai riguarda l'attacco, dove ricorre il grande dilemma di queste settimane: Gudmundsson alle spalle di Kean e Dzeko, oppure due trequartisti a supportare il numero 20?