La Lazio duella con la Fiorentina per Samardzic. Ma intanto saluta il suo centravanti

La Fiorentina si sta attivando sul calciomercato. Dopo aver chiuso per l'arrivo di Manor Solomon, ci sarebbe anche un altro potenziale acquisto in ballo. Il club viola punta infatti Lazar Samardzic dell'Atalanta, ma non è solo.

Duello Fiorentina-Lazio per Samardzic

Sul trequartista c'è anche la Lazio che, dopo un'estate trascorsa col mercato bloccato, punta a rinforzarsi nettamente a gennaio. E potrà farlo anche con una cifra considerevole incassata. Sono previsti cambiamenti soprattutto in attacco.

E i biancocelesti hanno 30 milioni in più

La Lazio, infatti, ha chiuso la cessione di Valentin Castellanos: sarà un nuovo giocatore del West Ham per circa 30 milioni di euro. Si attende solo la partenza dell'argentino e l'ufficialità.