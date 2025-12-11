Soddisfatto ma con toni pacati Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, a Sky Sport:

"Le vittorie fanno bene al morale, l’abbiamo cercata, abbiamo tantissime cose da migliorare anche perché abbiamo ancora dei fantasmi dentro di noi. Ho detto ai ragazzi di guardare il sacrificio che hanno messo in campo perché è l’atteggiamento che ci serve per la prossima partita, che è una finale. Ora andiamo in ritiro e recuperiamo perché è troppo importante.

Deve essere l’inizio perché teniamo anche alla Conference, abbiamo le possibilità di portare avanti questa competizione. Queste partite ci aiutano a tirare fuori il morale, non abbiamo ancora fatto niente, il campionato ora è la cosa più importante di tutti.

Strada nuova con gli esterni? Questa squadra può fare questo, l’hanno dimostrato, ce l’hanno da tanto in testa poi non è detto che si riparta così. Bisogna aspettare il momento giusto perché Kouame è l’unico esterno che ci può aiutare, Fortini è un ragazzo giovane che faceva l’ala. A volte partendo così non restano tanti cambi, stasera comunque contava soprattutto l’atteggiamento.

Come si valorizza la vittoria? Dobbiamo sgombrare la testa perché stasera abbiamo consumato tantissime energie, quelle mentali più che quelle fisiche. Dobbiamo essere sereni, dobbiamo stare insieme e staccare un po’ la testa e poi domattina recuperare le energie nervose".