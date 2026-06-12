Prandelli: "I tifosi viola possono pensare allo scudetto. Dopo una stagione deprimente serve l'entusiasmo della piazza"

L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha rilasciato una breve intervista a margine del Memorial Davide Astori.

Il ricordo di Astori

"Il ricordo è sempre straziante - dice Prandelli ripensando al Capitano per Sempre della Fiorentina - Ricordo bene il suo carattere, una volta lo incrociai con la macchina, lui scese e venne ad abbracciarmi dicendomi che era appena diventato papà".

Giudizio su Vanoli

Prandelli ha poi analizzato la stagione viola appena conclusa: “Sono obbligatori i ringraziamenti a Vanoli, che si è chiuso dentro al Viola Park e portando a termine una missione per nulla facile”.

Grosso e il sogno scudetto

Infine una previsione per la prossima stagione: “A Grosso va sicuramente dato tempo per ambientarsi, però ha già dimostrato di essere un allenatore di spessore. Dopo un anno di depressione i tifosi devono ripartire con entusiasmo e magari permettersi di pensare allo Scudetto. Perché Firenze è così, i fiorentini devono tornare a sognare come hanno sempre fatto”.