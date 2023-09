Nel dopo partita di Genk-Fiorentina, al sito della UEFA ha parlato l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, intervenendo sulla gara: "Sento che siamo stati la squadra migliore per la maggior parte e abbiamo mostrato di che pasta siamo fatti.

Ma purtroppo alla fine abbiamo perso un po' la concentrazione e il Genk ha segnato su calcio piazzato, non c'è molto che potessimo fare in quell'occasione. Avevo già giocato qui in passato e so che il Genk è una squadra forte, l'anno scorso ha quasi vinto il titolo... Quindi siamo contenti di questo punto".