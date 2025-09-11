Stop in casa Napoli: a due giorni dalla trasferta di Firenze, Conte perde un giocatore per infortunio

Questa mattina, a due giorni dalla delicata trasferta di Firenze, il Napoli di Antonio Conte è tornato ad allenarsi per preparare al meglio la sfida. E nonostante il tecnico salentino abbia già recuperato tutti i giocatori impegnati con le proprie nazionali, arrivano brutte notizie dall'infermeria. Contro la Fiorentina, ma probabilmente per molto più tempo la squadra partenopea dovrà fare a meno di un giocatore.

Tegola per Antonio Conte: il Napoli perde un giocatore per infortunio

Stiamo parlando del terzo portiere azzurro Nikita Contini, che quest'oggi si è procurato un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per qualche settimana. Il numero 14 del Napoli nella sessione di allenamento di quest'oggi è stato infatti costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco per un infortunio ad una mano: Contini ha riportato la frattura di un metacarpo.

Il comunicato ufficiale del club partenopeo: da capire quali saranno i tempi di recupero

Questo il comunicato ufficiale del Napoli, apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale del club partenopeo.

“Meno due a Fiorentina-Napoli. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato sera al Franchi. Il gruppo è stato impegnato in un allenamento tecnico-tattico. Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra”.