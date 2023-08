Fissate le visite mediche del nuovo portiere della Fiorentina Christensen. Stasera arriva Nzola, mentre per Beltran...

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le visite mediche dell'ormai nuovo portiere della Fiorentina Oliver Christensen sono state fissate per domani, mercoledì 9 agosto. L'estremo difensore è in arrivo dall'Herta Berlino, squadra tedesca appena retrocessa in Bundesliga.2. Il giocatore danese è dunque atteso a Firenze nelle prossime ore per chiudere una trattativa da 6 milioni circa.

Atteso invece già stasera il neo attaccante viola M'Bala Nzola, che svolgerà anche lui le visite mediche domani. Per quanto riguarda l'obiettivo Beltran, ogni momento da domani potrebbe essere quello giusto per la partenza dall'Argentina in direzione Firenze. Il mercato della Fiorentina è più caldo che mai.