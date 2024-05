Sulla vittoria della Fiorentina contro il Club Brugge, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana, a cominciare da Ranieri: “Grande stagione da parte sua. Ha rappresentato la forza tranquilla della difesa, ha fatto tanto lavoro sano e ha lavorato con umiltà. Quell’episodio ha scosso la Fiorentina, che dopo ha giocato un po’ disorientata per dieci minuti. Ma la squadra ha dominato per tutta la partita e l’ha vinta tre volte, ieri sera”.

“A Belotti manca un po' di confidenza”

Su Belotti: “Non è al 100% fisicamente, ma si capisce che l'80% te lo dà sempre. Sulla palla non manca mai, in pressione è impeccabile. Però deve trovare ancora un po' di confidenza con il gol, è mancato qualcosa. Anche contro l'Atalanta, brucia quel vantaggio dell'andata non concretizzato. Ora però la Fiorentina ha un vantaggio, difendendo, e ha un solo modo per farlo: in attacco. Se trova spazio può fare anche più male, ci vedo identità e mentalità”.

“Terracciano? Poteva fare di più”

Su Terracciano: “Avrebbe potuto fare di più, sicuramente. Il problema è che non si slancia bene, come se non fosse stato in grado di percepire il momento giusto per caricare sulle gambe e buttarsi”.

“Il Franchi scoperto è un'umiliazione”

Sul Franchi: “Firenze è una delle città più famose e conosciute al mondo. Nel 2024, in una semifinale europea, far prendere l’acqua ai propri tifosi è veramente un’umiliazione. Ci dovrebbe essere un intervento, anche per non lasciare a un privato un’opera così importante, ma ad ogni modo gli stadi non sono monumenti. Gli infrastrutture devono cambiare”.